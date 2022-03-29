Аксёнов назвал имена киевских чиновников, имеющих собственность в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в программе «Соловьёв Live» назвал имена украинских чиновников, владеющих собственностью на Крымском полуострове: согласно его информации, среди владельцев числятся президент Украины Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артём Сытник, глава Конституционного суда Александр Тупицкий и глава украинского Национального банка Кирилл Шевченко. Отмечается, что чиновники уже не смогут переоформить свою собственность.

Большинство этих должностных лиц — мы с управлением ФСБ отрабатываем ситуацию — имеют здесь своё имущество, — заявил Аксёнов.

Глава Крыма отметил, что собственники в сроки производили оплату за коммунальные услуги и прочие обязательные платежи в бюджет республики. Он добавил, что они одни из «самых дисциплинарных плательщиков» за коммунальные услуги в Крыму.

В ходе программы чиновник также рассказал о том, что значительная часть жителей из освобождённых в ходе спецоперации регионов Украины выразили готовность получить российские паспорта.

Ранее Аксёнов в своём Telegram-канале поддержал лидера ЛНР Леонида Пасечника, сообщившего, что в республике может состояться референдум по вступлению в состав Российской Федерации. Он выразил уверенность в том, что россияне «будут искренне рады возвращению наших братьев в огромную и дружную российскую семью».