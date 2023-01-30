«Аэрофлот» расширит парк российских самолетов Александровский: парк «Аэрофлота» будет на 70% состоять из российских самолетов

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К 2030 году парк «Аэрофлота» на 70% будет состоять из отечественных самолетов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор компании Сергей Александровский. При этом он уточнил, что параметры могут быть скорректированы. Его слова приводит РИА Новости.

К 2030 году планируем ввод в эксплуатацию 339 отечественных воздушных судов и развитие компетенций по поддержанию летной годности. Соотношение иностранных и отечественных самолетов в парке группы будет 30% на 70% соответственно, — сказал Александровский.

Он также уточнил, что в процессе эксплуатации данные параметры могут быть скорректированы. По консервативному прогнозу численность парка на конец 2030 года составит порядка 500 самолетов. Прогноз может быть пересмотрен в сторону более оптимистичного в части увеличения количества импортной авиатехники и, соответственно, доли рынка.

Соглашение о поставках самолетов в 2023–2030 годах «Аэрофлот» и Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) подписали в 2022 году. По словам Александровского, самолеты из первых поставок будут распределены между «Аэрофлотом» и «Победой». При этом первый импортозамещенный МС-21 планируется к поставке в четвертом квартале 2024 года.

Также компании требуется восемь полнопилотажных тренажеров, сроков их поставки пока нет. По словам гендиректора, тренажер традиционно появляется через шесть — восемь месяцев после поставки самолета.

Ранее министр транспорта РФ Виталий Савельев сообщил, что у России есть все необходимые запчасти для используемых самолетов. Он подчеркнул, что ни одна авиакомпания не поднимет воздушное судно, если она будет не уверена в безопасности полета. Министр также напомнил, что средний возраст самолетов российских авиакомпаний составляет примерно 15 лет.