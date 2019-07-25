В России по рекомендации Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом с начала года развёрнута мониторинговая программа, направленная на поиск носителей ВИЧ и других опасных инфекций. Исследования сосредоточены на группах населения, наиболее подверженных риску заражения. До конца года проверки пройдут в Московской, Саратовской, Самарской, Воронежской, Омской областях, а также в Башкирии и Пермском Крае, выяснил News.ru.

Исследования определят эффективные пути борьбы с ВИЧ

В 2016 году в России была принята государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ на период до 2020 года и перспективу дальнейших лет. Позже появилась методика для региональных целевых программ. Федеральный центр СПИД в Москве создавал «дорожные карты», а регионы вносили свою корректировку, исходя из местных особенностей. Главным инструментом профилактики стали опросы в «ключевых» группах населения. Методология таких исследований позволяет обнаружить человека с ВИЧ. После выявления диагноза он поступит под контроль медицинских специалистов.

Реализация проектов проходит за счёт как федерального, так и регионального бюджетов. Например, в Самарской области средства выделены в рамках подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» на 2014-2021 годы областной госпрограммы «Развитие здравоохранения в Самарской области».

Пробный мониторинг по данному направлению в РФ состоялся в 2016 году в Воронеже. Это было выборочное исследование в группах высокого риска заражения вирусом и трудно идентифицируемых контингентов населения. Изучалась среда «уличных» потребителей инъекционных наркотиков и коммерческих секс-работников.

Пациентка наркодиспансера Виталий Аньков/РИА Новости

Несмотря на сложную ситуацию в стране с распространением ВИЧ, только с начала 2019 года в стране началась активная работа в «ключевых» группах населения. Мониторинги в среде секс-работников, а также наркопотребителей призваны выяснить численность людей, подверженных риску заражения и обнаружить носителей вируса. Такие исследования анонимны и добровольны. В ходе интервью соцработники и психологи анализируют информированность и поведение человека в части профилактики инфекций. По словам специалистов, результаты позволят более эффективно проводить профилактические и лечебные программы по этому направлению в России.

Соцработники обязаны повысить информированность в данных сообществах по вопросам ВИЧ/СПИД и других заболеваний, провести беседы о вреде наркотиков и беспорядочных половых связей. Кроме того, они помогут адаптироваться представителям группы риска, способствуя их интеграции в общественную жизнь, советуя организовывать сообщества самопомощи для потребителей наркотиков.

Инфицированных секс-работниц найдут маркетологи

Сообщества секс-работниц и наркопотребителей социологи относят к закрытым и профилактические мероприятия в них проводить сложно. Такие группы придётся изучать вне стен медорганизаций.

Специально для решения этой задачи они разработали методологию поиска людей с ВИЧ. По факту инфицированных в ней выявляют сами респонденты. Социологи называют их «первичными семенами». Они становятся распространителями приглашений пройти тест в среде своих друзей и знакомых, которые могут быть инфицированными. Фактически они рекрутируют, направляют людей на интервью и проверки. За свою работу «семя» получает подарки. Как правило, это «мотивационный пакет» (не нарушает этических принципов). В нём могут быть презервативы, витамины, салфетки, лубриканты, информационные буклеты, направление на обследование на ВИЧ.

Каждый участник исследования получает бонусы за привлечение новых интервьюеров. В результате врачи-эпидемиологи получают цепочки рекрутирования, систему учёта с обеспечением принципов конфиденциальности и идентификации по уникальному коду.

Интервью, как правило, длится не более 10 минут. Анкета включает в себя блок о социальном статусе, опыте употребления алкоголя, наркотиков, использования игл, шприцев, презервативов, количеству сексуальных партнёров, информированности об инфекции и т.д. Отдельные блоки связаны с интимными подробностями половой жизни человека. Тем не менее, в Центрах СПИД обещают полную конфиденциальность.

Все данные, собранные в ходе исследования, будут доступны только исследовательской группе. Анонимные анкеты, формы информированного согласия, а также результаты медицинского обследования, будут храниться в Воронежском СПИД-центре в течение трёх лет, после чего будут уничтожены, — сказано в документации к анкетам.

Также специалисты предлагают пройти простой и быстрый тест на ВИЧ и фиксируют результат: отрицательный, положительный или сомнительный. На его основе судят, ведёт ли человек безопасную сексуальную жизнь. Участник опроса даёт согласие, что прошёл тест без принуждения.

Мониторинги ВИЧ прокатятся по всей стране

Исследования в Подмосковье охватят девушек и женщин от 18 лет и старше. Регион выделит 2 млн рублей на экспресс-тестирование на ВИЧ и сопровождение людей с положительным результатом в кабинеты инфекционных заболеваний для подтверждения теста и постановки на учёт. Предполагается, что не менее 500 секс-работниц пройдут быстрые слюнные тесты. Все они получат информационные материалы.

Максим Богодвид/РИА Новости

Не менее 80% лиц с положительным результатом экспресс-теста на ВИЧ должны быть сопровождены в районные кабинеты инфекционных заболеваний и поставлены на диспансерный учет по ВИЧ-инфекции, — отмечают в местном «Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями».

Отдельное внимание уделено консультированию социальных работников. Для этих целей в СПИД-центре проводят инструктажи. «Полевые» работники обязаны сохранить в тайне различные аспекты жизни клиентов, ставшие известные им в ходе интервью. Также запланированы проверки для оценки качества их работы.

В Московской области средние по стране показатели распространения инфекции — 687,6 случая на 100 тыс. населения. Всего в регионе с вирусом иммунодефицита проживает 51,6 тыс. человек.

Аналогичные мониторинги пройдут в Самаре и Новокуйбышевске. До конца октября в этих городах организуют полевые социальные работы (аутрич-работы) по снижению риска распространения ВИЧ, гепатита В и инфекций, передающихся половым путём. Опросы затронут местных потребителей инъекционных наркотиков и коммерческих секс-работниц. На эти цели Самарский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИДом выделит 478 тыс. рублей. Непосредственной работой займётся общественно-просветительский фонд «Надежда», в конце июня с ними был заключен госконтракт. Как и в Подмосковье, специалисты охватят не менее 500 человек.

Как правило, выездная бригада состоит из психолога, соцработника и консультанта. В Самарской области как регионе с «плохой» статистикой, ситуация такова, что понадобится не менее 75 выездов и как минимум 175 экспресс-тестов на ВИЧ. Врачи-эпидемиологи местного СПИД-центра следят за потребителями наркотиков и секс-работниц на протяжении последних трёх лет, однако ситуация остаётся напряжённой. Регион постоянно в «чёрных списках» по числу новых случаев. Всего в области насчитывается около 35 тыс. заражённых вирусом иммунодефицита, 1452,8 случая на 100 тыс. населения.

Также пройдут наблюдения за уязвимыми группами в Башкирии. «Ключевая» группа в республике — коммерческие секс-работницы. Для этих целей с региональной общественной организацией «Открытое сердце» в июне был заключён контракт на 500 тыс. рублей. Охват: 200 человек.

Любопытно, что помимо встреч с секс-работницами, будет организована и пропаганда в группах в «ВКонтакте». Однако News.ru выяснил, что одно из данных сообществ уже заблокировано за накрутку участников, а другая общедоступная площадка в соцсети насчитывает около тысячи участников, занятых поиском сексуальных партнёров.

Помимо тестов на вирус в регионе запланированы индивидуальные выездные экспресс-проверки на выявление гепатита С (200 человек) и сифилиса (100 человек). Всего в Башкирии зафиксировано 13,2 тыс. мужчин и 8,6 тыс. женщин и с ВИЧ, 534,7 случая на 100 тыс. населения.

Также пройдёт сбор данных в среде секс-работниц, в том числе употребляющих наркотики в Омской области. Местный СПИД-центр выделит на эти цели 349,3 тыс. рублей. До конца года быстрые тесты на наличие вируса с последующим консультированием охватят 200 человек, мотивационные пакеты получат 150 омичей.

Rolf Kremming/dpa/Global Look Press

Консультирование осуществляется на улицах города Омска, в местах появления работников коммерческого секса, в реабилитационных центрах Омской области, — говорится в задании.

Сегодня регион на 21-м месте по распространенности ВИЧ с показателем 805,4 случая на 100 тыс. населения. Ежегодно эпидемиологи фиксируют около 2 тыс. новых случаев с таким диагнозом. Общее число на начало текущего года — 18,9. Всего в регионе вирус иммунодефицита унёс жизни около 2,5 тыс. человек.

Соцработники ищут мужчин нетрадиционной ориентации

Тестами на поиск носителей вируса и анкетами займутся и в Перми. Примечательно, что местный СПИД-центр ищет не женщин, а мужчин — потребителей наркотиков и других психоактивных веществ, имеющих однополую интимную близость, с ними проведут беседы. На профилактику ВИЧ медучреждение потратит 277,3 тыс. рублей.

Уже известно, что проводить исследования в регионе будет некоммерческое партнёрство «Антинаркотические программы». Специалисты побывают в специальных клубах и на «квартирниках», в местах комфортного пребывания представителей данной группы и проведут консультации. Не менее 100 человек получат презервативы и лубриканты. Помимо клубов, об опасности вируса расскажут и через соцсети. Все желающие получат направление на анонимное обследование. Всего в регионе с таким диагнозом проживает 29,1 тыс. человек.

Воронежский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД также проведёт исследования в группе работниц коммерческого секса. На мониторинг распространённости ВИЧ, вирусных гепатитов, сифилиса выделено 249,7 тыс. рублей. В целевой группе 100 девушек и женщин 18-49 лет. На этот возраст приходится наибольшее число заболевших.

Параллельного готовят и исследование мужчин, имевших близость с другими мужчинами. На эти цели выделят 200 тыс. рублей. По оценкам специалистов, всего придётся опросить 100 человек.

Ситуация в области с вирусом иммунодефицита лучше общероссийской в 4 раза: 163,8 инфицированных на 100 тыс. жителей. В регионе сегодня около 3 тыс. человек с ВИЧ.

В нашей области секс-работники и наркопотребители продолжают играть главную роль среди распространения болезней. Наркотики, причём не только инъекционные, растормаживают мужчин сексуально и ведут к другому пути передачи ВИЧ — половому, — сообщила News.ru замруководителя «Воронежского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД» Тамара Ситник.

По словам эксперта, мужчины, имеющие однополый секс, проживают в основном в Воронеже. Остальные группы риска разбросаны по области. Например, ключевая для региона группа — люди из населённых пунктов, где нет рабочих мест. Они выезжают на заработки на другие территории, и привозят потом инфекцию обратно в деревню.

Ещё одна «ключевая» группа — безработные сельские женщины, которые выживают на детские пособия. Им невыгодно вступать в брак, теряя статус мам-одиночек. Они живут с одним и тем же половым партнёром, рожая от него до пяти детей. Иногда они меняют партнёра чтобы как-то существовать и заражаются, — отмечает Ситник.

После окончания исследований аутрич-работники переключатся на другие программы по расширению низкопорогового доступа в медорганизацию. Их задача — довести людей с вирусом иммунодефицита до центров СПИД, а уже дальше инфицированные попадают под контроль специалистов.

Стоит отметить, что в 2018 году мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекций и консультированию среди мужчин, имевших однополую связь, также прошли в Екатеринбурге.

Специалисты фиксируют показатель поражённости ВИЧ в России 686,2 случая на 100 тыс. человек. Руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский не раз говорил о том, что в России эпидемия иммунодефицита. Тем не менее, по итогам прошлого года Роспотребнадзор отмечал снижение случаев заражения при росте числа обследований. Прирост заболеваемости инфекцией снизился на 2,2%. Всего в 2018 году тесты прошли 38 млн граждан, у 101,4 тыс. из них выявлен положительный диагноз. Всего же в стране проживают более 1,3 млн человек с ВИЧ.

По словам экспертов, в России 58% больных заражаются ВИЧ в ходе гетеросексуальных контактов, около 39% приходится на потребителей инъекционных наркотиков, в ходе гомосексуальных контактов — 2,5%.