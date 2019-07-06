https://static.news.ru/photo/e85b499e-9ff8-11e9-9677-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что споры между его ведомством, Минобороны и предприятиями, которые выполняют госзаказ, следует решать в особом порядке.

Скорее всего, это коллегия военно-промышленной комиссии в части военных заказов. Она способна принимать такие решения, — цитирует РИА Новости заявление Рогозина при посещении «Красмаша».

Он также отметил, что для предприятий может быть предусмотрена отсрочка штрафов на 20-30 лет.

Это в случае, если мы понимаем, что предприятие незаслуженно наказано, — сказал глава Роскосмоса.

При этом он пояснил, что речь идёт о ситуации, когда исполнитель госзаказа срывает его реализацию из-за санкций и при этом суд штрафует его по искам Роскосмоса или Минобороны.

Ранее News.ru писал, что в Роскосмосе предложили засекретить слушание дела по иску к частной космической компании «Даурия». Корпорация планирует взыскать с неё 274 млн рублей.