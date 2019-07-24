Причина трагедии в детском лагере «Холдоми» в Хабаровском крае уже известна — желание сократить издержки бизнеса за счёт снижения требований безопасности к детскому отдыху. Именно погоня за прибылью унесла жизни четырёх детей.

Привлекая инвесторов, снижая требования безопасности

Стандарты безопасности детского отдыха в Европе и США гораздо выше российских. Однако и стоимость пребывания ребёнка в таком лагере не 25-30 тысяч рублей, как в «Холдоми». Но если мы попробуем усилить санитарные, противопожарные и иные требования к местам массового отдыха, нам резонно ответят, что в этом случае местный бизнес уйдёт в проекты с большей маржинальностью. Стараясь всеми силами привлечь в регионы инвестиции, создать рабочие места и побыстрее выплатить задолженность перед банками и государством, региональные власти закрывают глаза на нарушения техники безопасности. И так будет происходить ещё очень долго: детский отдых — выгодный бизнес.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что только сейчас узнал о существовании в его регионе детских палаточных лагерей, которые работают без разрешений. Политик меньше года в должности и его гнев выглядит правдивым. Краевые власти уже распорядились закрыть все палаточные ДОЛы (детские оздоровительные лагеря), а директор и владелец «Холдоми» задержаны. Но у властей видно желание не разобраться в ситуации, а кого-нибудь быстро и показательно наказать. Например, Роспотребнадзор.

Однако со времени своего открытия в 2004 году круглогодичный горно-лыжный комплекс «Холдоми» с возможностью принимать до 240 тыс. туристов в год находился под пристальным вниманием не только проверяющих служб, но и властей.

Лагерь по итогам майских проверок имел десятки нарушений, в том числе, со стороны пожарной инспекции, но все они касались не палаток, а несоблюдения противопожарной безопасности в гостинице.

Сокращение издержек — путь к трагедии

27.mchs.gov.ru

Снижение затрат в данном бизнесе предполагает урезание расходов на рабочую силу и на проживание детей в комфортных условиях. Ребята этого не поймут: им можно рассказать сказочную историю и поселить в палатках, напоминающих жилище для лагерей беженцев в Германии или Франции. Более того, возможно и ужаться. Так, местные СМИ сообщают, что в «Холдоми» в этом году продали вдвое больше путёвок, чем он может вместить.

Сократить расходы можно за счёт дешёвого труда студентов. Сегодня средний российский воспитатель или вожатый представляет собой жалкое зрелище. Несмотря на всю важность должности, так как он несёт ответственность за детей, оплачивается она весьма плохо. На неё идут, как правило, либо по зову сердца, либо в качестве отработки педпрактики. Известно, что студенты престижных вузов на таких турплощадках не работают. Это участь филологов, преподавателей английского, психологов, будущих учителей начальных классов.

Педагогический коллектив лагеря — это профессиональные педагоги, а также студенты вузов Владивостока, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Они прошли обучение в «Школе подготовки вожатых», которая реализуется на территории ДОЛ «Холдоми», с привлечением специалистов международного уровня, — сказано на сайте туробъекта.

15 марта на интернет-портале курорта появилось объявление о наборе вожатых к летнему сезону. Там же чётко указано: оплата производится только за питание. То есть денег не выплачивали даже на дорогу. Параллельно лагерь искал и медработников на все 4 смены.

Пожар в лагере начался 22 июля в 2:43 ночи. В 3:05 огонь был локализован, но трагедии избежать не удалось. Загорелись вещи, которые сушились на тепловой пушке. Это прямое нарушение простейших требований техники безопасности. Вину за это должны понести и воспитатели. Вожатые должны так организовать свою работу, чтобы всегда 2-4 человека дежурили в ночное время и должны были заметить полотенце на обогревателе. Как мы видим, педагог — важнейшая профессия в обществе. Но сегодня для российского бизнеса проще нанимать неопытных студентов «за еду», зная, что те вынуждены где-то отрабатывать практику.

Также весьма распространено сокращение педагогов на отрядах. Как правило, за группой 15-30 детей в российских ДОЛах присматривают 2- 3 человека. Но руководство, решаясь на расширение смены, может поставить и одного вожатого. Вероятно, чтобы он заснул или умер на своём посту. Без чёткой профессиональной армии детских педагогов ДОЛы обречены.

Лагеря — богатство страны

Трагедия хоть и серьёзно подпортила, но не уничтожила идею детского отдыха вдали от родителей и городской пыли. Критикуя оздоровление на природе, важно вместе с этим не «выплеснуть ребёнка».

Система детских лагерей пришла в современную Россию из Советского Союза. Где-то, как в Крыму, они были построены в 1920-е годы на базе старых царских усадеб и дворцов, где-то заложили новые. На протяжении советского периода во многих городах была создана прекрасная рекреационная инфраструктура.

Миллионы детей, кстати, в отличие от своих сверстников из многих европейских стран, смогли отдохнуть на море, укрепить здоровье. К концу 1980-х годов в СССР для работников фабрик и заводов, железнодорожников и военнослужащих уже стали привычными бесплатные путёвки на оздоровление своих детей. Система оказалась удобной и в целом, несмотря на существенную коммерциализацию, сохранила прежнюю архитектуру и сегодня.

Многие богатые страны не могут себе позволить постройку системы детских лагерей. Например, во Франции такая путёвка составляет 400 — 500 евро за 6 — 7 дней. Сегодня местные левые силы борются за сохранение дешевых детских лагерей «Радуга», которые парижская мэрия решила свернуть в целях экономии. Аналогичная ситуация в Испании. Многие дети остаются на лето с бабушкой и дедушкой, а родители продолжают работать. Путёвки получают разве что дети из неполных семей.

Почему трагедия может повториться?

РИА Новости

Хабаровский край не входит в топ российских регионов по привлекательности для инвесторов, объёмы вложений в экономику субъекта очень скромные, даже по меркам Дальневосточного федерального округа. Регион развивается в жёстких экономических условиях и его руководство будет вынуждено создавать условия для интереса со стороны бизнеса. А в погоне за прибылью российские и иностранные предприниматели будут вкладывать в тот сектор, где, в том числе, наименьшее количество проверок и можно заработать «быстрые деньги». И таких регионов в стране — большинство. Хабаровский Край — лишь пример. Повезло, что трагедия не унесла больше жизней.

ДОЛы есть во всех субъектах России. И меры экономии там точно такие же, как и на Дальнем Востоке. Просто 22 июля ситуация накалилась до предела именно в «Холдоми». Подробности инцидента трагедии уже известны общественности. Многое прояснили очевидцы.

Зачем же летом в палатках понадобился обогреватель? Мальчик, очевидец трагедии сообщает, что в них поставили тепловые пушки из-за низкой температуры внутри «жилища», всего 10-15 градусов.

«Из-за ночного холода нам в палатки поставили ветродуйки. Один мальчик положил на обогреватель полотенце, оно и загорелось. Тепловентилятор при этом стоял на деревянной тумбочке, с нее огонь перешел на кровать. Так всё и загорелось», — сообщил корреспонденту DVhab.ru ребенок.

Почему бы ночью попросту не закрыть «жилище»?

Как выяснили краевые чиновники, у палаток был трудный замок. Поэтому дети спали с открытыми палатками.

Таким образом, российский бизнес экономит на перенаселённости зоны отдыха, на качестве палаток, на фактически бесплатном труде студентов. Роспотребнадзор может смело закрывать половину детских лагерей в стране.

Инцидент на турбазе неподалёку от Комсомольска-на-Амуре в очередной раз обнажил несогласованность проверяющих ведомств страны, нежелание властей всерьёз исправить ситуацию в сфере детского отдыха. Не так давно 14 детей утонули на Сямозере в Карелии, два года назад в торговом центре «Зимняя вишня» сгорели 60 человек, из которых 37 — дети. Эти трагедии во многом похожи и причина их отнюдь не человеческий фактор, не коррупция, а особенности нынешней экономической политики.