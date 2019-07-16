Более 36,8 тыс. человек, пострадавших от паводка в Иркутской области, получили единовременную материальную помощь в размере 10 тыс. рублей. Об этом сообщает правительство региона на официальном сайте.
Всего в списках на эту выплату числятся 37983 человека. Компенсации за частичную или полную потерю имущества в размере 50 и 100 тысяч рублей соответственно получили 13733 человека из 14453, включённых в списки, — уточняется в сообщении.
По данным правительства Иркутской области, в суды в пострадавших территориях поступили свыше 1,5 тыс. исковых заявлений от людей, которым требуется доказать факт проживания в зоне стихийного бедствия. Судами рассмотрены 1108 исков, 1096 — удовлетворены.
Ранее News.ru писал, что из-за разрушительного наводнения в Иркутской области в зоне бедствия оказались 98 населённых пунктов. По предварительным оценкам, материальный ущерб составляет 29 млрд рублей.
По данным регионального правительства, необходимо провести капитальный ремонт в 5,6 тыс. домов, заново построить около 3,5 тыс. новых помещений.