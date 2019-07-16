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Внесение в Верховную раду проекта об отмене языкового закона может быть связано с выборами и необходимостью учитывать голоса активного русскоязычного электората.

В предвыборной гонке на Украине постоянно вспоминают фактор русского языка и хватаются за него, как за спасательный круг. Русскоязычный электорат традиционно активный и приходит голосовать, а значит, обеспечит голоса, —...