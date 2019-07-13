Чаще всего детей усыновляют (удочеряют) в Республике Тыва (29,7 случая на 100 тыс. населения), Якутии (29,2) и Ненецком автономном округе (20,5). За ними следуют Еврейская автономная область (19,9), Бурятия (18,9) и Камчатский край (16,5). Об этом свидетельствуют результаты исследования News.ru на основе данных Минюста и Росстата за 2018 год.

Вместе с тем, наиболее редкие усыновления наблюдаются в Чечне (2,1), Ингушетии (3,2) и Мордовии (3,7). Также в число регионов-аутсайдеров попали Дагестан (3,9), Северная Осетия (4,3) и Республика Марий Эл (4,7).

В среднем по России на 100 тыс. населения приходится 8,9 усыновлений. В Москве этот показатель составляет 6,6 случая.

Как следует из данных Министерства юстиции, в 2018 году в стране было зарегистрировано 13 044 случая усыновления. Это меньше, чем в 2017 (13 740) и 2013 (17 618) годах.

Однако стоит отметить, что в России растёт доля воспитывающихся в семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По информации Минобрнауки, в 2008 году были устроены в семьи 71% таких детей, а в 2017 году — уже 88,6%.

Причем лучше всего ситуация сложилась в регионах Южного (94,8%), Северо-Кавказского (92,5%) и Приволжского (90,5%) федеральных округов.

В мае президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с тяжёлыми заболеваниями усыновлять детей. В том числе инфицированным ВИЧ и гепатитом С гражданам. Согласно новому закону, суд вправе отступить от ограничений, связанных с тяжёлыми заболеваниями усыновителей, если ребёнок уже проживает в этой семье.

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Также в мае сенатор Людмила Нарусова предложила обследовать детей, которые проживают у людей с ВИЧ, гепатитом С и другими заболеваниями, перед официальным усыновлением.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов полагает, что первенство регионов по частоте усыновления детей и федеральных округов по доле устроенных в семьи сирот объясняется традиционным сознанием их жителей.

Поскольку все они национального характера в основном. Это традиционное сознание в самом хорошем смысле возмущается, когда дети не пристроены. Я уже не говорю про «бегают на улице». Имеется в виду, что, если свои есть дети, почему бы не взять и чужих. Неважно, по каким причинам. Дети не должны быть без семьи. Это фундаментальная форма, которую нам надо сохранить, нарастить, усилить. Чтобы вопрос о бросании детей, об отказе от детей или ведении асоциального образа жизни, в результате которого отбирают детей, был в минимальной степени. Юрий Крупнов председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития

Он отметил, что традиционные взгляды 60-70 лет назад были распространены по всей стране. Крупнов уверен, что проблема кроется в причине появления детей, которых нужно усыновлять.

Мы как страна находимся в серьезной нравственно-морально разрушенной ситуации. Поскольку за исключением каких-то критических случаев вроде смерти родителей в основном это вопрос асоциального поведения родителей. В этом смысле культ отцовства, культ материнства нужно резко усиливать. И вообще роль родной семьи. Иначе даже самое благоприятное, доброе усыновление будет только ликвидацией последствий в основе разрушенной семьи, — заключил эксперт.

Как ранее писал News.ru, среди иностранцев больше всего российских детей в 2012–2018 годы усыновили граждане Италии. При этом общее число принимаемых в семьи иностранцев сирот за последние шесть лет сократилось с 2604 до 289 человек. Такие данные следуют из статистики Министерства просвещения.

В 2012 году в пятёрке лидеров по усыновлению несовершеннолетних россиян находились Италия (762 человека), США (646), Испания (502), Франция (245), Германия (129). К 2018 количество усыновлённых иностранцами сирот сократилось в девять раз: граждане Италии усыновили 196 детей из России, Испании — 35, Франции — 22, Израиля — 15, Германии — семь.

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в беседе с News.ru отметила, что усыновление ребёнка и взятие его под опеку следует различать. Так, усыновитель, в отличии от опекуна, отказывается от всех преференций от пособий от государства.

Надо разделять тех, кто взял детей на содержание за деньги, и тех, кто усыновил. Потому, что это несёт не только возможность дать ребёнку свою фамилию, но также право ребёнка наследовать имущество после смерти усыновителя. По сути, усыновлённый ребёнок получает те же самые права и обязанности, как и родной, — добавила Волынец.

По её словам, почти все потенциальные усыновители хотят усыновить новорождённого ребёнка. Тогда как хуже забирают детей взрослых или с инвалидностью.