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Больше всего российских детей в 2012–2018 годы усыновили граждане Италии, при этом общее число сирот, принимаемых в семьи иностранцев, за последние шесть лет сократилось с 2604 до 289 человек. Такие данные следуют из статистики Министерства просвещения.

В 2012 году в пятёрку лидеров по усыновлению несовершеннолетних россиян входили Италия (762 человека), США (646), Испания (502), Франция (245), Германия (129), передаёт ТАСС .

К 2018 количество сирот, усыновлённых иностранцами, сократилось в девять раз: граждане Италии усыновили 196 детей из России, Испании — 35, Франции — 22, Израиля — 15, Германии — семь.

Граждане США в 2013 году смогли усыновить 25 детей, в 2014 — 14. Речь, вероятно, идёт о жителях Крыма до его присоединения к России.

Столь низкие цифры связаны с тем, что в конце 2012 года был принят так называемый закон Димы Яковлева, известный также как «закон подлецов», запрещающий усыновление российских детдомовцев гражданам Соединённых Штатов. Данный правовой акт стал политическим ответом Москвы на «акт Магнитского», вводящий в США персональные санкции в отношении чиновников, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

Кроме США с 2012 года детей из России запретили усыновлять гражданам из стран, принявших аналогичные «акту Магнитского» законы. Речь идёт о Великобритании, Ирландии, Канаде, Мальте, Новой Зеландии, Словении, Финляндии и Швеции.

Как писал News.ru, ранее Совет Федерации одобрил закон, который позволяет людям с тяжёлыми заболеваниями усыновлять детей. Речь идёт лишь о тех несовершеннолетних, которые уже проживают в семье.