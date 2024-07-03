Змея устроила побег от жителя Кемерова

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Кемерове змея устроила побег от местного жителя, пишет «Сiбдепо». Скорее всего, очевидец спугнул ужа.

По данным издания, житель увидел, что на Московской площади что-то ползет. Оказалось, что это была черная змея с белым пятном на шее. Кемеровчане предположили, что это уж. Очевидец начал подходить к рептилии, однако та начала быстро от него уползать.

Ранее на центральном пляже Сочи отдыхающие заметили змею, свернувшуюся в клубок среди камней. Очевидцы рассказали, что рептилию нашли дети: она находилась под одним из шезлонгов. Предположительно, это была гадюка, она вызвала небольшой переполох. Люди столпились вокруг рептилии и снимали ее, несмотря на потенциальную опасность.

До этого в Югре медики успели спасти от смерти восьмилетнего мальчика с аутизмом, которого укусила гадюка. Мальчик не умеет разговаривать, и поэтому врачи и родители не сразу смогли понять, что произошло с его рукой. Змея напала на ребенка в парке. Опухший палец родители приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт. Но в медорганизации перелом исключили. При этом ребенок вел себя неспокойно, из-за чего пришлось ввести его в состояние комы. Тем временем рука чернела и надувалась. В реанимации медики успели стабилизировать состояние пациента.