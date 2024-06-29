В Сочи на пляже засняли спрятавшуюся в камнях змею

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На центральном пляже Сочи отдыхающие заметили змею, свернувшуюся в клубок среди камней, пишет Telegram-канал «Сочи №1». Очевидцы рассказали, что рептилию нашли дети: она находилась под одним из шезлонгов. Предположительно, это была гадюка.

Судя по опубликованным кадрам, змея вызвала небольшой переполох. Люди столпились вокруг рептилии и снимали ее, несмотря на потенциальную опасность. Змея при этом спокойно лежала на камнях. По словам очевидцев, отдыхающие вызвали спасателей. О дальнейшей судьбе змеи неизвестно.

В центре Москвы ранее в одно из офисных зданий заползла полосатая змея желтого цвета. Сотрудники поймали ее в ведро. Как уточнил один из работников, змея была похожа на питона, а ее длина составила около метра. Он отметил, что непонятно, как рептилия оказалась в помещении, однако, скорее всего, она заползла с улицы.

Похожий случай произошел ранее на улице Зарайской на юго-востоке Москвы. Змея заползла в подъезд жилого дома, но никому не причинила вреда. Первым ее обнаружил дворник и для безопасности окружающих поместил в пустую бутылку. После поимки рептилии он позвонил в экстренные службы, чтобы специалисты проверили здание.