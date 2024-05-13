Змея проникла в офисное здание в центре Москвы В центре Москвы сотрудник офисного здания поймал в ведро змею

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Змея заползла в офисное здание в центре Москвы, пишет «360» со ссылкой на источник в экстренных службах. Уточняется, что змею поймал в ведро сотрудник офиса, куда пробралась рептилия.

Работник офиса, который поймал змею, рассказал, что она желтого цвета, полосатая, похожа на питона и длиной около метра. Он отметил, что непонятно, как змея оказалась в помещении, однако, скорее всего, она заползла с улицы.

С улицы попало, наверное. Может, у кого в сумке была, может, кто-то в пакете пронес, — объяснил работник.

Сотрудник с помощью крючка смог поймать рептилию в ведро. Ему также помогло то, что уже был опыт отлова ужей и гадюк.

Ранее другую змею нашли в подъезде дома на улице Зарайской на юго-востоке Москвы, рептилия никому не причинила вред. Первым ее обнаружил дворник и для безопасности окружающих поместил в баклажку. После поимки рептилии он позвонил в экстренные службы, чтобы специалисты проверили здание. Откуда зимой в подъезде взялась змея, неизвестно.

До этого в Томске уборщица в школе обнаружила в фойе 15-сантиметровую змею, свернувшуюся в клубок. Позднее оказалось, что это обыкновенный уж. Для него позже учитель биологии соорудил временный террариум.