Аутичного мальчика ввели в кому, чтобы спасти от укуса гадюки Неговорящий аутичный мальчик чуть не умер от укуса гадюки в Югре

Фото: Global Look Press

В Югре медики успели спасти от смерти восьмилетнего мальчика с аутизмом, которого укусила гадюка, передает пресс-служба департамента здравоохранения ХМАО. Мальчик не умеет разговаривать, и поэтому врачи и родители не сразу смогли понять, что произошло с его рукой. Змея напала на ребенка в парке. Опухший палец родители приняли за перелом и отвезли ребенка в травмпункт. Но в медорганизации перелом исключили. При этом ребенок вел себя неспокойно, из-за чего пришлось ввести его в состояние комы. Тем временем рука чернела и надувалась. В реанимации медики успели стабилизировать состояние пациента.

Ребенок поступил в критическом состоянии: не мог дышать самостоятельно, конфликтовал с аппаратом ИВЛ, из-за чего понадобился перевод в медикаментозную кому. У мальчика началось «пропотевание» — образование жидкости там, где ее не должно быть, — пострадали сердце, легкие, брюшная полость. Давление было далеко ниже нормы, сердце не справлялось со своей задачей. Так как времени с [момента] укуса прошло много, начались тромбоз и некроз, которые распространились с укушенного пальца до самой шеи, затронув брюшную полость, грудную клетку и даже затылок, — рассказали в депздраве.

Всего в реанимации ребенок провел 11 дней, из которых семь — на ИВЛ. Первые три дня показатели были нестабильными. Ребенку потребовалось обильное переливание крови. Сейчас жизни мальчика ничто не угрожает. Его перевели в хирургическое отделение, где пытаются спасти ему палец, на который непосредственно пришелся укус.

Ранее герпетолог Владислав Старков рассказал NEWS.ru, что гадюка может напасть на человека в целях самозащиты, но и такое происходит далеко не всегда. По его словам, в большинстве случаев змеи предпочитают просто уползти.