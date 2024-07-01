Журналист Серкин: дезертир изнасиловал девочку с умственной отсталостью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калужской области 33-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку с когнитивными особенностями, сообщил журналист Евгений Серкин в своем Telegram-канале. По его данным, подозреваемый осенью 2023 года самовольно покинул военную часть в ДНР. Туда он попал в рамках частичной мобилизации.

Все произошло вчера. 33-летний Алексей У. напал на ребенка с умственной отсталостью в Дзержинском районе и совершил насильственные действия. По данным наших источников, он задержан на 48 часов. Материалы на его арест переданы в суд. Возбуждено уголовное дело. По ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) ему грозит до 20 лет лишения свободы, — написал Серкин.

Также о задержании мужчины, подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки с инвалидностью, сообщает издание «Калужские новости» со ссылкой на свой источник. Подробности происшествия там не привели.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье вернувшийся с СВО уроженец села Алханай Цырен-Доржи Цыренжапов убил 22-летнюю девушку, за что 4 марта был приговорен к 14 годам лишения свободы. Уголовное разбирательство по этому делу велось в закрытом режиме в Читинском районном суде. Также суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и 250 тысяч рублей компенсации материального ущерба.