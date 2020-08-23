Жителям архангельских посёлков будут поставлять воду по талонам

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В Архангельской области с 24 августа в отдалённые посёлки будут привозить воду по талонам. Стоимость одного талона на 20 литров воды составит 7 рублей.

Как сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы компании «РВК-Архангельск», занимающейся подвозом воды, Константин Рудаков, речь идёт о сёлах, где отсутствует центральное водоснабжение. В частности, это посёлки Чёрная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооператив «Лето», где большинство жителей — дачники. Ранее в эти сёла привозили воду бесплатно, поскольку ещё не существовало тарифа.

С 3 августа власти Архангельска установили тариф на подвоз воды для жителей отдалённых территорий — 353 рубля за кубометр. Постановление выпустило агентство по тарифам и ценам Архангельской области.

По словам Рудакова, введение талонов позволит платить за воду только тем, кому «она необходима, и только необходимое количество». Кроме того, количество выдаваемых талонов не ограничено. Он также добавил, что жители посёлков отнеслись к такой системе «с пониманием». В перспективе планируется создать мобильное приложение для более удобного заказа воды и оплаты.

С 1 июля в России повысилась плата за электричество, тепло, горячее и холодное водоснабжение, канализацию и газ. По данным позициям стоимость выросла от 3% до 4%. Тарифы на электроэнергию увеличились на 5%, за холодную воду теперь придётся платить на 4,5% больше. Прежними остались только тарифы на содержание жилья, на домофон, телеантенну и радиоточку. Кроме того, не изменится плата за капитальный ремонт.

В Госдуме рост тарифов на услуги ЖКХ назвали традиционным повышением на сумму инфляции. Там напомнили, что россияне по-прежнему могут получать льготы из федерального и регионального бюджетов.

Как сообщал NEWS.ru, ранее жительница Самарской области в разгар лета получила от коммунальщиков крайне необычный счёт с требованием погасить платежи за отопление. С женщины потребовали более 30,4 млрд рублей, не считая комиссии банка за совершение операции, оценённой ещё в 300 млн.