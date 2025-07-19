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19 июля 2025 в 12:47

Жители Запорожской области остались без света

Глава Запорожья Балицкий сообщил об отключении электричества в регионе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На всей территории Запорожской области зафиксировано отключение электроэнергии, сообщили глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты в настоящий момент ведут работу по восстановлению энергоснабжения. Также он призвал жителей Запорожья проявить терпение.

Зафиксировано отключение электроснабжения по всей территории Запорожской области. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Прошу проявить терпение и доверять только официальным источникам информации, специалисты работают, — говорится в сообщении.

Ранее Балицкий заявлял о частичном отключении света в некоторых населенных пунктах региона из-за удара БПЛА ВСУ по высоковольтному оборудованию. По его словам, работа специалистов по восстановлению питания была осложнена угрозой повторных атак.

Кроме того, представители Минздрава Запорожской области сообщили о ранении трех человек, среди которых 14-летний подросток, из-за атаки украинского дрона на населенный пункт Верхняя Криница. Они уточнили, что мальчика и двух его родителей госпитализировали с осколочными ранениями. В настоящий момент пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести.

Запорожская область
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Евгений Балицкий
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