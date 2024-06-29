Жители Подмосковья четыре часа купались в пруду рядом с трупом в мешке

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Подмосковье отдыхающие более четырех часов купались в водоеме рядом с трупом в мешке, пишет РИА Новости. По данным агентства, тело как минимум с 11 утра пролежало у воды на пляже Булатниковского пруда.

Сообщается, что труп лежал в мешке при 30-градусной жаре. Посетители пляжа рассказали, что они сразу позвонили в полицию и сообщили об обнаружении тела. Через некоторое время место происшествия было огорожено. Позже приехал следователь.

Ранее на реке Шегарке в Томской области утонул восьмилетний мальчик, который попытался спасти 16-летнюю сестру. Региональное управление Следственного комитета России сообщило, что девушка выжила. ЧП произошло на берегу реки в окрестностях села Федораевка. Мальчик, его несовершеннолетние друзья и сестра находились там без присмотра взрослых.

До этого в Забайкалье в реке Нерче утонули брат и сестра. Мальчику было восемь лет, а девочке — 11. По версии МЧС, дети переходили через речку с матерью, однако в какой-то момент пропали из виду. По сведениям прокураторы, дети без присмотра взрослых зашли в воду, но не справились с течением и захлебнулись. Следствие считает, что брат и сестра погибли из-за ненадлежащего контроля со стороны взрослых.