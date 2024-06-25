Брат и сестра утонули в реке в Забайкалье В Забайкалье в реке Нерче утонули 8-летний мальчик и 11-летняя девочка

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Забайкалье в реке Нерче утонули брат и сестра, пишет «МК в Чите» со ссылкой на региональный СУ СКР. Уточняется, что мальчику было 8 лет, а девочке — 11.

По данным издания, есть две версии случившегося. По версии МЧС, дети переходили через речку с матерью, однако в какой-то момент пропали из виду. По сведениям прокураторы, дети без присмотра взрослых зашли в воду, но не справились с течением и захлебнулись.

По мнению следователей, брат и сестра погибли из-за ненадлежащего контроля со стороны взрослых, в результате чего они остались в воде одни.

Следователи уже провели осмотр места трагедии, допросили свидетелей и родителей погибших детей, а также назначили судебные медицинские экспертизы. Кроме того, будет изучена обстановка в семье.

Ранее в Новосибирской области из воды вытащили тело 13-летнего мальчика. Мальчик утонул в Суенгинском водопаде в Маслянинском районе. Ребенок отдыхал у водоема вместе с родственниками. Мальчик прыгнул в воду, однако его затянуло в воронку.

До этого в поселке Вырица в Ленинградской области ребенок утонул в бассейне, пока родители отдыхали после бани. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть от утопления. Оказалось, что трое взрослых и двое детей были на территории дачи. Дети купались в бассейне на улице с нарукавниками и надувным кругом.