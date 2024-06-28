Восьмилетний мальчик утонул в Томской области, пытаясь спасти сестру В Томской области во время спасения сестры утонул восьмилетний мальчик

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На реке Шегарка в Томской области утонул восьмилетний мальчик, который попытался спасти 16-летнюю сестру, сообщает региональный СК. Известно, что жизнь девушки удалось сохранить.

По данным следствия, события разворачивались накануне, 27 июня, на берегу реки в окрестностях села Федораевка. Мальчик, его несовершеннолетние друзья и сестра находились там без присмотра взрослых.

Старшая сестра мальчика начала тонуть и ей на помощь бросился ее малолетний брат. Находившиеся вблизи взрослые, увидев происходящее, пытались вытащить детей из воды, но удалось спасти только девушку, — уточняет ведомство.

Также сообщается, что тело школьница до сих пор не удалось обнаружить, спасатели, в том числе водолазы, продолжают поисковые мероприятия. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, опрашиваются свидетели. Информация о состоянии девушки не уточняется.

Ранее в Забайкалье в реке Нерче утонули брат и сестра. Мальчику было восемь лет, а девочке — 11. По версии МЧС, дети переходили через речку с матерью, однако в какой-то момент пропали из виду. По сведениям прокураторы, дети без присмотра взрослых зашли в воду, но не справились с течением и захлебнулись.