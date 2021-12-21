Жители Новосибирска стали жертвами прилично одетого мошенника

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Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту нападения стаи бездомных собак на 13-летнюю девочку. Она шла на каток, когда животные набросились и искусали её. Школьницу госпитализировали в одну из местных больниц, сообщает прокуратура региона.

В пути следования стая бездомных собак напала на ребёнка, в результате она получила укушенные раны головы, туловища и конечностей. Школьница доставлена в медицинское учреждение, ей оказана необходимая помощь, — говорится...