Жители Новосибирска стали жертвами прилично одетого мошенника
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
16:37, 21 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Жители микрорайона Родники в Новосибирске пожаловались на прилично одетого мошенника. Злоумышленник в солидном костюме и с ключами от автомобиля просил у своих жертв небольшие суммы из-за якобы внезапно закончившегося бензина. Мошенник обещал вернуть деньги, но пропал, пишет «МК в Новосибирске».
Подходит мужчина, прилично одетый, со связкой ключей от машины в руках, телефоном и просит перевести деньги на внезапно закончившийся бензин. Так как мужчина очень прилично и солидно выглядит, то не сомневаешься в правдивости обстоятельств, — рассказал очевидец.
В полицию пострадавшие не обращались из-за того, что потеряли небольшие суммы, однако неприятный осадок у них остался. Многие жители Новосибирска удивились, как можно было попасться на такую очевидную уловку, в то время как многие россияне даже боятся одолжить деньги своим друзьям и знакомым.
Ранее мошенники начали обзванивать россиян предпенсионного возраста перед Новым годом. Злоумышленники обещают своим жертвам провести выплаты за накопленный трудовой стаж.