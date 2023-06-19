Жители Курской области остались без света из-за обстрелов ВСУ Старовойт: ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи под Курском

Фото: t.me/gubernator_46

Украинские военные обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, в результате атаки никто не пострадал, однако были повреждены хозпостройки и несколько автомобилей. Кроме этого, под огонь попала линия электропередачи, в районе частично пропало электричество. На месте работают аварийные службы.

Сегодня утром ВСУ обстреляли поселки Теткино и Попово-Лежачи Глушковского района. Пострадавших нет. В Попово-Лежачах из-за повреждения линий электропередачи в части домов нет электричества. Бригады приступят к ремонту, как только будет возможность. Также пострадали хозяйственные постройки в трех домовладениях и несколько автомобилей, — написал Старовойт.

Он пообещал в скором времени оказать всю необходимую помощь в восстановлении построек.

Накануне Старовойт сообщал, что Вооруженные силы Украины дважды за день обстреляли поселок Глушково в Курской области. По его словам, село подверглось мощному обстрелу, было зафиксировано более 16 снарядов со стороны Украины. При обстреле пострадали двое мирных жителей, их госпитализировали с осколочными ранениями.