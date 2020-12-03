Улицу в чеченском селе «переименовали» в честь французского террориста

https://static.news.ru/photo/d45f116c-3581-11eb-8424-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Chasovitin/Global Look Press

В чеченском селе Шалажи появилась табличка с именем террориста Абдулаха Анзорова, который отрезал голову учителю во Франции, в честь которого якобы названа улица.

Табличку припаяли к газовой трубе. Её фотографию опубликовал в историях Instagram местный житель, который сопроводил публикацию комментарием «Улица имени настоящего мужчины».

По данным издания «Подъём», семья Анзорова родом из Шалажи.

Преступление произошло 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября должна состояться национальная церемония прощания с Самюэлем Пати.