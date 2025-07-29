Жителей Свердловской области предупредили о замедлении интернета

Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводится на территории Свердловской области, сообщили в управлении ФСБ России по региону. Там уточнили, что такая мера принята для обеспечения безопасности граждан.

Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, — говорится в сообщении.

На фоне нестабильной работы интернета жителей региона призвали заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт. Кроме того, граждан призвали рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от мобильной связи.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.

До этого на Урале зафиксировали массовые сбои в работе мобильного интернета. На проблемы со связью жалуются пользователи из Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска и других крупных городов.