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29 июля 2025 в 10:31

Жителей Свердловской области предупредили о замедлении интернета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводится на территории Свердловской области, сообщили в управлении ФСБ России по региону. Там уточнили, что такая мера принята для обеспечения безопасности граждан.

Временное ограничение и замедление мобильного интернета вводят в Свердловской области для усиления безопасности, — говорится в сообщении.

На фоне нестабильной работы интернета жителей региона призвали заранее продумывать маршруты движения с помощью офлайн-карт. Кроме того, граждан призвали рассмотреть возможность альтернативных способов оплаты, не зависящих от мобильной связи.

Ранее депутат Госдумы Владимир Гутенев посоветовал всегда иметь при себе наличные и оплачивать ими товары в случае перебоев связи. Он отметил, что ограничение или отключение интернета — необходимая мера для защиты критической инфраструктуры от угрозы ракетной атаки или удара БПЛА.

До этого на Урале зафиксировали массовые сбои в работе мобильного интернета. На проблемы со связью жалуются пользователи из Екатеринбурга, Челябинска, Новоуральска и других крупных городов.

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