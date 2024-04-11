Жителей российского города предупредили о приближении большой воды Губернатор Шумков: к Кургану идет большой водный массив

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Большой водный массив движется к Кургану, заявил в своем Telegram-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков. По его словам, это происходит из-за сброса воды на водохранилищах на реке Тобол.

Сейчас главная проблема в том, что перепад уровней воды в Тоболе в Звериноголовском уже более 980 сантиметров, а в Кургане — 375 сантиметров. И эта разница массива воды идет по течению. И сбросы с водохранилищ не прекращаются, — предупредил Шумков.

Ранее губернатор региона информировал, что более 4,5 тысячи жителей Курганской области покинули свои дома из-за риска наводнения. Большинство эвакуированных — жители Звериноголовского округа, добавил он. Люди в основном предпочитают переждать стихию у родственников и знакомых, обратил внимание Шумков. Только около 550 человек предпочли пункты временного размещения, предоставленные властями.

До этого в МЧС России назвали главные причины масштабного половодья в России. Среди них промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. По всей стране подтоплено более 10 тысяч домов. Известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбуржье. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.