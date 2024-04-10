Названо число эвакуированных из мест возможного подтопления под Курганом Шумков: из-под Кургана из-за паводка превентивно эвакуировали 4,5 тысячи человек

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Более 4,5 тысячи жителей Курганской области эвакуированы из-за риска наводнения, завил губернатор Вадим Шумков в эфире телеканала «Россия 24». Большинство эвакуированных — жители Звериноголовского округа.

Эвакуация объявлена превентивно во всех муниципальных округах, которые идут по течению Тобола, это шесть муниципальных округов. Людей вывозим из зоны потенциального подтопления. На сегодня самое большое количество эвакуированных в Звериноголовском. Уже 4,5 тысячи человек суммарно по Курганской области эвакуировано, — сказал Шумков.

Отмечается, что люди в основном предпочитают переждать стихию у родственников и знакомых. Только около 550 человек предпочли пункты временного размещения, предоставленные властями.

Ранее в МЧС России назвали главные причины масштабного половодья в России. Среди них промерзание почвы, большие запасы снега, резкое потепление и осадки. По всей стране подтоплено более 10 тысяч домов. Известно, что более 30 собак погибли из-за прорыва дамбы в Оренбуржье. Питомцев оставили местные жители во время эвакуации, некоторые из них были на цепи.