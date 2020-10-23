Житель Улан-Удэ получил условный срок за нападение на бригаду скорой

https://static.news.ru/photo/de869190-1549-11eb-b1b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Железнодорожный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно местному жителю, который напал на бригаду скорой помощи.

Инцидент произошёл в мае, когда медики прибыли на вызов к девушке, у которой болел живот. Муж пациентки не пустил их в квартиру по религиозным взглядам и вызвал женскую бригаду.

Фельдшер и санитар вышли из подъезда, сняли маски и капюшоны. Рядом выгуливал собак мужчина, одного питомца он держал на поводке, а второго отпустил. Фельдшер попросил хозяина убрать пса, но тот начал обвинять медиков в том, что они разносят COVID-19.

Мужчина распылил перцовый баллончик в глаза фельдшеру. Санитар спрятался в машине скорой, однако двери автомобиля были приоткрыты и нападавший смог распылить вещество также в глава ему и водителю. Затем мужчина вернулся к фельдшеру, ещё раз распылил ему в лицо содержимое баллончика, а затем ударил его в затылок.

В ходе суда нападавший признал вину, но не стал извиняться перед медиками, передаёт «МК — Улан-Удэ».

Ранее, как писал NEWS.ru, житель подмосковных Озёр напал на двух полицейских. Инцидент произошёл после того, как стражи правопорядка сделали ему замечание по поводу «неправильного» выгула собаки.