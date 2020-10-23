Житель Улан-Удэ получил условный срок за нападение на бригаду скорой

Железнодорожный суд Улан-Удэ назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно местному жителю, который напал на бригаду скорой помощи.
Инцидент произошёл в мае, когда медики прибыли на вызов к девушке, у которой болел живот. Муж пациентки не пустил их в квартиру по религиозным взглядам и вызвал женскую бригаду.
Фельдшер и санитар вышли из подъезда, сняли маски и капюшоны. Рядом выгуливал собак мужчина, одного питомца он держал на поводке, а второго отпустил. Фельдшер попросил хозяина убрать пса, но тот начал обвинять медиков в том, что они разносят COVID-19.
Мужчина распылил перцовый баллончик в глаза фельдшеру. Санитар спрятался в машине скорой, однако двери автомобиля были приоткрыты и нападавший смог распылить вещество также в глава ему и водителю. Затем мужчина вернулся к фельдшеру, ещё раз распылил ему в лицо содержимое баллончика, а затем ударил его в затылок.
В ходе суда нападавший признал вину, но не стал извиняться перед медиками,
Ранее, как писал NEWS.ru, житель подмосковных Озёр напал на двух полицейских. Инцидент произошёл после того, как стражи правопорядка сделали ему замечание по поводу «неправильного» выгула собаки.