Житель Стерлитамака выжил после падения из окна многоэтажки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Стерлитамака выжил после падения из окна многоэтажки, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве. Отмечается, что пострадавший сначала рухнул на козырек подъезда, затем упал на асфальт, после чего мужчина встал, шатаясь, сделал несколько шагов и сел на корточки.

По данным агентства, к упавшему подошла очевидица и попросила прохожих вызвать скорую. Медики оказали местному жителю необходимую помощь и отпустили домой, рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии.

Ранее в Москве мужчина упал с 14-го этажа в московском ЖК «Лучи» и остался жив. Инцидент произошел в ночь на 1 июня. Отмечается, что пострадавший смог зацепиться за корзину для кондиционера на 13-м этаже, что спасло ему жизнь.

Один из соседей по дому стал свидетелем инцидента и пришел на помощь упавшему. Сначала он пытался достучаться до владельцев квартиры, к которой прикреплен кондиционер, но их не оказалось дома. Позже мужчину пытались достать через другое окно. На место в это время уже выехал экипаж спасателей МЧС.

В мае трехлетнюю девочку в тяжелом состоянии госпитализировали после падения с пятого этажа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Девочка выпала из окна девятиэтажного дома на улице Димитрова. Ей диагностировали множественные переломы, открытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.