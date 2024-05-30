Стало известно о травмах девочки, выпавшей с пятого этажа в Петербурге Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с пятого этажа в Петербурге

Трехлетнюю девочку госпитализировали после падения с пятого этажа во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил канал «78». По его данным, ребенок находится в тяжелом состоянии.

Девочка выпала из окна девятиэтажного дома на улице Димитрова. Врачи скорой помощи оперативно приехали на место происшествия и доставили ребенка в крайне тяжелом состоянии в медучреждение. У девочки диагностировали множественные переломы, открытую черепно-мозговую травму и повреждения внутренних органов.

В настоящее время ребенок находится в коме. Врачи борются за ее жизнь. По данным канала, семья девочки не состоит на учете.

Ранее в Кольчугино Владимирской области из окна четвертого этажа выпала девочка в возрасте 1 год и 10 месяцев. По предварительным данным, мать ребенка была дома и на короткое время отвернулась, когда дочь оперлась руками на москитную сетку и упала вниз. Пострадавшая выжила и была госпитализирована в Областную детскую клиническую больницу во Владимире, где медики борются за ее жизнь и здоровье.

До этого двухлетний ребенок выпал из окна третьем этаже дома в Выборге. Инцидент произошел по недосмотру взрослых. Пострадавшего госпитализировали с травмами в тяжелом состоянии, ему оказывают медицинскую помощь.