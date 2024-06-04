Стало известно, что спасло москвича при падении с 14-го этажа Корзина для кондиционера спасла жизнь упавшему с 14-го этажа москвичу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина упал с 14-го этажа в московском ЖК «Лучи» и остался жив, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в ночь на 1 июня. Отмечается, что пострадавший смог зацепиться за корзину для кондиционера на 13-м этаже, что спасло ему жизнь.

Один из соседей по дому стал свидетелем инцидента и пришел на помощь упавшему мужчине. Сначала он пытался достучаться до владельцев квартиры, к которой прикреплен кондиционер, но их не оказалось дома. Позже мужчину пытались достать через другое окно. На место в это время уже выехал экипаж спасателей МЧС.

Сотрудники ведомства взломали квартиру и затащили молодого человека внутрь. Известно, что пострадавший был пьян и не смог объяснить, что с ним произошло.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге 2 июня рабочий в драке с молодежью использовал бензопилу для запугивания. Пилу работник так и не применил, а использовал для усмирения кулаки. После запугивания он положил ее на асфальт, а после подошел к оппоненту, ударил его рукой, и тот упал. Уточняется, что молодежь, будучи в подпитии, начала приставать к работягам. Инцидент произошел за территорией школы № 4. На кадрах видно, что один из пьяных нападавших замахивался на работника разбитой бутылкой.