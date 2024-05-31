Житель Петербурга «скептически отнесся к звонку» и попал на крупную сумму Житель Петербурга не захотел возвращать ошибочный перевод и попал в суд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Невский районный суд Санкт-Петербурга обязал местного жителя вернуть владельцу 150 тысяч рублей, ошибочно переведенные на его банковскую карту, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона. Помимо этого мужчине придется заплатить еще и проценты за пользование чужими деньгами, а также оплатить госпошлины. Всего порядка 46 тысяч рублей.

Владелец денег совершил ошибочный платеж в мобильном приложении банка еще в октябре 2022 года. Обнаружив ошибку стал звонить ответчику. Тот выслушал просьбу вернуть деньги и прервал беседу. Дальнейшие попытки связаться с ним не увенчались успехом и в сентябре 2023 года он обратился в суд.

Ответчик оспаривать факт перевода не стал. Признал, что получал звонки от истца с просьбой вернуть деньги, но «скептически отнесся к этому».

Ранее девятилетняя девочка перевела мошенником 50 тысяч рублей с кредитной карты отца ради виртуальных монеток в игре Roblox. Злоумышленник убедил ребенка зайти в банковское приложение с телефона родителей и отправить ему деньги.

До этого в Иркутске 77-летняя одинокая пенсионерка осталась без единственного жилья после телефонного разговора с мошенниками. Злоумышленники звонили своей жертве с разных номеров и представлялись сотрудниками банка и правоохранительными органов. В итоге они смогли убедить ее продать квартиру.