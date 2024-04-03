Одинокая пенсионерка осталась без единственного жилья из-за мошенников Пенсионерка из Иркутска осталась без жилья из-за телефонных мошенников

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В Иркутске 77-летняя одинокая пенсионерка осталась без единственного жилья после телефонного разговора с мошенниками, сообщает «КП-Иркутск». Как рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области, злоумышленники звонили своей жертве с разных номеров и представлялись сотрудниками банка и правоохранительными органов.

Полицейские выяснили, что мошенники звонили своей жертве с разных номеров. Они представлялись специалистами банка и стражами правопорядка. Преступники сообщили сибирячке, что неизвестные хотят оформить на нее кредит и завладеть квартирой, — пояснили в МВД.

В итоге мошенники убедили женщину продать квартиру. По их словам, это нужно было, чтобы переоформить документы. После сделки квартиру обещали выкупить и вернуть. Пенсионерка поверила злоумышленникам и продала жилье по цене в два раза ниже рыночной стоимости. После этого она обналичила более 4 млн рублей, которые перевела на счет аферистов.

Сама потерпевшая рассказала правоохранителям, что у нее нет родственников и вскоре ей будет негде жить. Полицейские отмечают, что женщина не до конца осознает, что стала жертвой мошенников. Покупатель квартиры в беседе с правоохранителями пояснил, что спрашивал у сибирячки, где она будет жить после продажи, но та убедила его, что все в порядке, а квартиру она продает для личных целей. Заведено уголовное дело.

Ранее вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов написал, что в Саратове десятилетняя девочка отдала мошенникам 865 тысяч рублей. По его словам, ребенок взял кредиты на имя своих родителей, воспользовавшись их телефонами.