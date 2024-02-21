В Прикамье бывший муж зарезал мать пятерых детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В селе Сива Пермского края 45-летний мужчина убил бывшую супругу, являющуюся матерью пятерых детей, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По данным канала, он подкараулил ее возле машины на улице и четыре раза ударил ножом. Врачи не смогли спасти 42-летнюю женщину, она скончалась от полученных ранений.

Уточняется, что супруги развелись из-за регулярных конфликтов. После расставания женщина забрала детей и уехала, далее началась дележка имущества. Мужчина стал преследовать экс-супругу. В ноябре 2023 года он поджег ее автомобиль, затолкав в выхлопную трубу тряпку и разлив дорожку из бензина.

Мужчину задержали, его обвиняют в убийстве. Тем временем дети, младшему из которых всего два года, остались без родителей. Опеку над ними взял старший 20-летний сын.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске задержали судебного пристава, зарезавшего свою невесту после Дня влюбленных. Как рассказали изданию знакомые пары, 34-летний мужчина и его 24-летняя жертва работали вместе в одном из отделений судебных приставов. Подозреваемый находится в СИЗО.

До этого в Санкт-Петербурге мужчина воткнул в голову знакомому ножницы во время ссоры, начавшейся в ходе застолья. Причиной нападения стала ревность.