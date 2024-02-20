В Новосибирске задержан судебный пристав, зарезавший невесту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске задержан судебный пристав, зарезавший свою невесту после Дня влюбленных, сообщает «КП-Новосибирск». Как рассказали изданию знакомые пары, 34-летний мужчина и его 24-летняя жертва работали вместе в одном из отделений судебных приставов. Подозреваемый находится в СИЗО.

Издание пишет, что инцидент произошел 14 февраля в Дзержинском районе на улице Селезнева. Вечер начался романтично — мужчина подарил девушке цветы, накрыл стол. О дальнейших событиях друзья пары рассказали со слов соседей.

Соседи рассказывали, что он начал бегать по всему подъезду в трусах. Было такое ощущение, что он что-то употребил и ему начали мерещиться демоны. Потом он схватился за нож, — рассказали знакомые жертвы.

По их словам, девушка успела позвонить друзьям, которые услышали в трубке просьбы положить нож. Друзья поехали домой к влюбленным, по пути вызвав скорую помощь и полицию. Спасти девушку не удалось — мужчина ударил ее один раз ножом в шею, от чего она скончалась в квартире до приезда скорой.

Как сообщает издание, в отношении задержанного следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина воткнул в голову знакомому ножницы во время ссоры, начавшейся в ходе застолья. Причиной нападения стала ревность.