В Петербурге пьяный ревнивец воткнул в голову собутыльнику ножницы В Санкт-Петербурге мужчина ударил знакомого ножницами в голову

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В Санкт-Петербурге мужчина воткнул в голову знакомого ножницы во время ссоры, начавшейся в ходе застолья, сообщает 78.ru. Причиной нападения стала ревность.

Инцидент произошел 19 февраля в одной из квартир дома № 52/1 на Красносельском шоссе. Приятели выпивали, когда между ними вспыхнул конфликт на почве ревности. В ходе ссоры оппоненты нанесли друг другу ножевые ранения, после чего оба были госпитализированы.

Один из участников конфликта получил удар ножницами в голову, его состояние оценивается как тяжелое, другой — колотую рану правого бедра, ушибы и ссадины, его отпустили после оказания медицинской помощи, а затем сразу же поместили в изолятор. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее полиция Крыма задержала местного жителя по подозрении в убийстве собственной сестры. По версии следствия, 15 февраля мужчина, будучи пьяным, поссорился с женщиной и решил ей отомстить. Он схватил канистру с бензином и облил им сестру прямо в доме, затем поджег горючую жидкость. Пострадавшая получила обширные ожоги и вскоре после этого скончалась. Против него возбуждено дело по статье об убийстве, совершенном с особой жестокостью и общественно опасным способом.