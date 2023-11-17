Житель Калининграда устроил погром на улицах города и попал на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининграде мужчина устроил погром на улицах города, заявили в сообществе «Безопасный город Калининград» в социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, как мужчина со всей силы громит уличные фонари, рвет провода парковочных шлагбаумов и ногами выбивает стекла рекламных баннеров.

Сотрудники ППС оперативно выехали на место происшествия. Мужчину задержали и доставили в отделение. В Полиции УМВД России по Калининградской области на нарушителя общественного порядка составили протокол об административном правонарушении, ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Законодательством предусмотрено наказание за данное правонарушение в виде штрафа или административного ареста на срок до пятнадцати суток, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге трое пьяных сотрудников склада Ozon избили инспектора по транспортной безопасности у станции метро «Удельная». Служителю закона потребовалась госпитализация.

До этого стало известно, что в столице Башкирии Уфе местный житель жестоко избил куском доски сотрудника управляющей компании (УК) «Микрорайон Радио». Дебоширу не понравилась интонация, с которой с ним разговаривал пострадавший. Момент избиения попал на записи с камер видеонаблюдения.