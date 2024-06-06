Россиянин сдал ГУР Украины секретные данные и угодил за решетку УФСБ арестовала жителя Ивановской области за сотрудничество с ГУР Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ивановской области арестован местный житель, который передавал украинским спецслужбам сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре в регионе, сообщили в пресс-службе областного УФСБ. 54-летний мужчина собирал и передавал сведения, которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, передает ТАСС.

Фигурант передавал представителю спецслужбы иностранного государства сведения о военных объектах и транспортной инфраструктуре, расположенных на территории региона. В настоящее время он находится под стражей, — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что сотрудники ФСБ выявили в Калужской области бывшего военного летчика, который обратился в спецслужбы Украины с предложением своих услуг. Также была установлена личность другого жителя региона, который хотел помогать противнику. Обоим предъявлены официальные предостережения.

Также сообщалось, что жителя подмосковного Солнечногорска заподозрили в сборе средств для иностранной организации, признанной в РФ нежелательной. По данным Следкома, с августа 2023-го по февраль 2024 года от участников организации он получил как минимум 17 млн рублей на деятельность движения, в том числе и на агитационные материалы. Предположительно, он помогал организации «АллатРа» — новому религиозному движению, основанному на Украине.