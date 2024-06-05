Российский летчик-пенсионер захотел помочь ВСУ и попал в поле зрения ФСБ ФСБ объявила предостережение захотевшему помогать ВСУ бывшему военному летчику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники ФСБ выявили в Калужской области бывшего военного летчика, обратившегося в спецслужбы Украины с предложением своих услуг, и установили личность другого жителя региона, который хотел помогать противнику, сообщили ТАСС в региональном управлении спецслужбы. Обоим предъявлены официальные предостережения.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подтверждены факты инициативного обращения граждан РФ Худякова П. Ш. и Фенько М. М. в спецслужбы Украины с целью вступления в ряды одного из украинских националистических подразделений и получившие задание по сбору координат военных объектов, расположенных на территории Московской и Калужской областей, однако никаких действий совершить не успели, — отметили в ФСБ.

Оба россиянина признали вину и отказались от продолжения противоправных действий. Существенного ущерба безопасности страны они не нанесли, поэтом обоим объявили официальные предостережения.

Ранее сотрудники управления ФСБ по Западному военному округу пресекли попытки сотрудничества граждан Украины с органами украинской разведки на территории Луганской Народной Республики. По данным спецслужбы, подозреваемые собирали сведения о дислокации российских войск. Им вынесено предостережение.