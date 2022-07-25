Житель Иркутской области умер от укуса свиньи

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Житель поселка Тельма Усольского района Иркутской области скончался после нападения на него стада свиней, сообщила местная прокуратура. Животные были на самовыпасе и случайно оказались на придомовом участке. Хозяин дома пытался прогнать их, но одна из свиней укусила его за ногу.

Установлено, что 23 июля 2022 года в утреннее время в п. Тельма Усольского района на территорию одного из домовладений зашла стая свиней, находящихся на самовыпасе. Хозяин участка при попытке прогнать животных был укушен одним из них за ногу, вследствие чего от обильной кровопотери скончался в лечебном учреждении, — указано на сайте местной прокуратуры.

20 июля жительницу Москвы во время прогулки покусал ее же минипиг по кличке Борис Андреевич. Неравнодушные прохожие подумали, что женщину ранили ножом, и вызвали полицию. По словам хозяйки, когда она выгуливала Бориса Андреевича, тот внезапно набросился на нее и укусил. Пострадавшей понадобилась помощь врачей.