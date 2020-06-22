Житель Хакасии убил друга из-за жены

https://static.news.ru/photo/2b917e9c-b4aa-11ea-82c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия сообщило об инциденте. Житель региона убил своего товарища во время драки.

Причиной конфликта стала супруга подозреваемого. Последний отстаивал её честь. Он нанёс несколько ударов своему другу вечером 27 февраля. Спустя несколько дней выяснилось, что они оказались смертельными. Убийца раскаялся и полностью признал свою вину, сообщает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что житель Чечни убил жену из-за телевизора. Мужчина избил её до смерти, а затем закопал тело, чтобы скрыть следы преступления.

Как информировал NEWS.ru, инцидент на бытовой почве произошёл Архангельской области. Женщина зарезала собственного мужа за критику её блюда.