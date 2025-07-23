Женщину с 80 ножевыми ранениями нашли в брошенной на трассе иномарке В Свердловской области на трассе обнаружили зверски убитую женщину

Тело женщины с 80-ю ножевыми ранениями нашли в брошенной иномарке на 318-м километре трассы Пермь — Екатеринбург в Свердловской области, сообщает Telegram-канал Ural Mash. По его информации, погибшей было 38 лет, она работала в такси. По версии следствия, убийца знал ее лично.

Предполагается, что преступник написал женщине в соцсетях, вызвал на конкретный адрес в Екатеринбург и набросился на жертву с ножом. После убийства злоумышленник сел за руль, заехал на заправку и отправился в сторону Ревды. Там он проколол колеса легковушки, вызвал другое такси и уехал домой.

Отмечается, что дело раскрыли по случайной детали — на крышке бензобака остались следы пота убийцы. Благодаря этому силовики вышли на 26-летнего рецидивиста, который уже сидел в тюрьме за кражу. Его задержали в съемной квартире. На допросе мужчина заявил, что ему «просто пришла мысль убить человека».

Ранее в одном из сел недалеко от Таганрога произошла поножовщина: 16-летняя девушка в пылу ссоры набросилась на свою бабушку и нанесла ей увечья. Конфликт начался из-за смартфона. Пожилая женщина сначала сделала замечание внучке, а затем решила отобрать у нее гаджет.