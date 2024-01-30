Женщина родила сына и бросила его умирать в выгребной яме На Ставрополье завели дело после обнаружения мертвого младенца в выгребной яме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело заведено против жительницы Пятигорска, которая подозревается в убийстве своего грудного младенца. По данным СКР, женщина в поселке Горячеводский 8 января бросила на тот момент живого мальчика в выгребную яму после родов. Об обнаружении тела ребенка в полицию сообщил сожитель роженицы.

В Пятигорске женщина подозревается в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ). 8 января текущего года женщина на территории частного домовладения родила живого ребенка мужского пола и выкинула в выгребную яму. После этого уехала в другой населенный пункт. 27 января сожитель женщины обнаружил тело новорожденного ребенка и сообщил в правоохранительные органы. Согласно данным эксперта, смерть младенца наступила в результате асфиксии, — сообщается в Telegram-канале ведомства.

В середине января стало известно о смерти двухлетнего ребенка в Новой Москве. Мать мальчика оставила его и еще троих детей одних в квартире, а когда вернулась, обнаружила сына мертвым. По одной из версий, двухлетний ребенок мог утонуть в ванне. Однако оставалось неясным, как он сумел туда забраться.

Было возбуждено дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семья является неблагополучной, ее глава отбывает срок по «наркотической» статье, а еще одна 16-летняя дочь живет отдельно и сама недавно стала матерью.