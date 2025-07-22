Женщина попала в больницу с инфарктом из-за маленького насекомого Инфаркт зафиксирован у жительницы Башкирии после укуса шмеля в руку

В Башкирии 32-летняя женщина перенесла инфаркт миокарда после укуса шмеля. Как сообщил главный врач РКБ имени Куватова Мурад Авзалов, у пациентки развилась тяжелая аллергическая реакция, которая спровоцировала острые проблемы с сердцем.

После получения лечения (в соответствии с клиническими рекомендациями по ведению пациентов с инфарктом миокарда) пациентка в стабильном состоянии была выписана домой, — говорится в официальном сообщении.

Медики диагностировали у пострадавшей синдром Коуниса — редкое состояние, когда аллергическая реакция вызывает спазм коронарных артерий. Женщина жаловалась на отек век, затрудненное дыхание и сильную боль в груди. После оказания экстренной помощи и лечения ее состояние стабилизировали.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске 31-летняя женщина скончалась после укуса ядовитой змеи, полученного 11 июля. Несмотря на недельное лечение в медицинском учреждении, спасти пациентку не удалось – она умерла 18 июля от тяжелой интоксикации и аллергической реакции. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту происшествия.