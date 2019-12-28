https://static.news.ru/photo/8552b71a-2982-11ea-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Molter/dpa/Global Look Press

Прокуратура Чемальского района Республики Алтай направила в суд уголовное дело жительницы села Элекмонар, которая обвиняется в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия». Ей грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Жительница с. Элекмонар на почве ревности и личных неприязненных отношений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла своему супругу не менее 10 ударов деревянной палкой по различным частям тела, — говорится в сообщении республиканской прокуратуры.

Своему супругу она сломала рёбра и повредила дыхательные пути, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью.

Как уточняет портал Gorno-Altaisk.info, драма в Элекмонаре разыгралась в ночь на Хэллоуин. Супруги распивали спиртное вместе с подругой семьи. Потом жена ушла по делам, а вернувшись, узнала от дочери, что её муж с собутыльницей ушёл к ней домой. Она поспешила туда и через окно установила факт супружеской измены. Тогда она камнями побила окна, зашла в дом с топором и начала крушить бытовую технику и мебель. Затем она схватила плаху и нанесла изменнику удары по голове и телу.

Как писал NEWS.ru, на северо-западе столицы в собственной квартире был до смерти избит 58-летний безработный мужчина. Полицейские задержали подозреваемого — 48-летнего знакомого потерпевшего. Он сознался, что во время драки стулом нанёс хозяину квартиры травмы, от которых тот впоследствии скончался. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».