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01 августа 2025 в 14:08

Жена раскрыла трагические подробности гибели изобретателя из Кирова

RT: изобретатель из Кирова мог выжить при испытаниях, если бы надел шлем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Умерший в ходе испытаний изобретатель из Кирова мог бы остаться в живых, если бы надел шлем, рассказала RT его супруга. По словам вдовы, дорогостоящее защитное средство ему подарили летчики, оно осталось лежать в машине.

Мужчина всю жизнь грезил самолетами, однако поступить в авиационное училище он не смог — на экзаменах не хватило одного балла, сообщили журналисты. Изобретатель работал водителем, а на пенсии вернулся к увлечению и собрал самодельный вертолет. Во время испытаний мужчину ударило лопастью по голове, в итоге он скончался в больнице.

Муж сказал: «Бабушка, двигатель работает идеально, будем испытывать, приходи через полчаса с фотоаппаратом». Не дошла буквально несколько сотен метров, услышала треск, удар. И вижу: Владимир лежит, а рядом зять, — поделилась супруга погибшего.

Ранее в Куйбышевском районе Новосибирской области в ДТП чудом выжила пенсионерка. Женщина находилась на пассажирском сидении кроссовера Kia Sportage, она осталась невредима даже после опрокидывания автомобиля. При этом 67-летний водитель иномарки погиб от полученных травм.

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