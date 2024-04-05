Жена и дочь Чибиса навестили его в больнице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Чибис

Жена и дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, получившего ранение в результате нападения, Евгения и Елизавета навестили его в палате областной клинической больницы, об этом глава региона сообщил в Telegram-канале. Он также опубликовал совместное фото с членами семьи. По словам Чибиса, он очень ценит свою семью, являющуюся для него самым главным и ценным. Он также поблагодарил всех, кто желал ему выздоровления.

Самое главное и дорогое — семья. Сейчас это ценю как никогда. Еще раз большое спасибо всем за тысячи добрых пожеланий, — написал Чибис.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета сообщили, что уголовное дело по факту нападения на Чибиса было передано в центральный аппарат ведомства. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин заслушал доклад, посвященный ходу расследования, а также направил в Мурманскую область следователей и криминалистов.

Вместе с этим адвокат Леонид Исаев предупредил, что ударивший ножом губернатора Мурманской области может избежать тюрьмы. По его словам, все будет зависеть от заключения судебно-психиатрической экспертизы. Такой вариант не исключен, если задержанного признают невменяемым, считает эксперт.