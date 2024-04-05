Дело о нападении на Чибиса передано в Следственный комитет СК России: дело о нападении на Чибиса передано в центральный аппарат ведомства

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Уголовное дело по факту нападения на главу Мурманской области Андрея Чибиса было передано в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщили в пресс-службе ведомства. Там уточнили, что соответствующее поручение выдал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Дальнейшим расследованием дела займутся специалисты ведомства.

По поручению председателя СК России уголовное дело о покушении на губернатора Мурманской области передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования, — говорится в сообщении.

Представители СК добавили, что Бастрыкин также заслушал доклад, посвященный ходу расследования дела о нападении на Чибиса. Кроме того, он направил в Мурманскую область следователей и криминалистов центрального аппарата для расследования произошедшего.

В рамках расследования следователям предстоит тщательно изучить все обстоятельства совершенного преступления и дать объективную правовую оценку произошедшему, — заявили в комитете.

Ранее адвокат Леонид Исаев рассказал, при каком условии ударивший ножом Андрея Чибиса может избежать тюрьмы. По его словам, такой вариант возможен, если задержанного признают невменяемым.