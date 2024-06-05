«Ждать, что папа его убьет и сядет?»: под Брянском ищут управу на педофила Под Брянском педофил самоудовлетворяется при детях на улице

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Новозыбкове Брянской области граждане жалуются на мужчину, который публично самоудовлетворяется в присутствии детей на улице, сообщает Telegram-канал «Новозыбков FOX». Местная жительница сняла извращенца на видео и посетовала, что мужчина нездоров и на него должны обратить внимание правоохранители.

Этот извращенец снова ходит и совращает детей! Страшно выпускать погулять одних! Сегодня мы были дома, детей отправили кого домой, кого во двор. А дети с соседних улиц? Видит взрослых — отворачивается и уходит, — рассказала женщина.

По словам очевидицы, ранее мужчина пристал к ее дочери и отбить ее у извращенца смогли поспешившие на помощь соседки. Женщина опасается, что решать проблему начнут «только если гражданин изнасилует какого-нибудь ребенка».

Многие люди писали, что в полицию бессмысленно обращаться, он психически нездоров. Ждать, пока он уже перейдёт на другой уровень? Или пока чей-нибудь папа не побьет его до смерти? А потом сядет за убийство, — рассуждает жительница города.

Ранее стало известно, что табачный магазин мужчины из Химок, которого подозревают в педофилии, разнесли родители школьницы, пожаловавшейся на приставания. 3 июня стекла торговой точки разбил топором отец девочки.