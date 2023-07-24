Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на Камчатке

Фото: Serguei Fomine/Global Look Pres

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 на Камчатке, свидетельствуют данные регионального филиала Единой геофизической службы РАН. Эпицентр располагался в 58 километрах от села Тиличики в административном центре Олюторского района на Камчатке.

Подземные толчки произошли на глубине 24 километров. В настоящее время сейсмологи собирают информацию от местных жителей об ощутимости землетрясения. В результате сейсмособытия разрушений и пострадавших нет. Угрозу цунами специалисты не объявляли.

Ранее сейсмологическая опытно-методическая экспедиция казахстанского Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщила, что землетрясение произошло на границе Таджикистана и Афганистана, его магнитуда составила 5,7. Информация о разрушениях не поступала.

Недавно профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган рассказал, что в Стамбуле и регионе Мраморного моря может произойти сильное землетрясение магнитудой более 7. По его словам, вся Турция ощутит экономические последствия катаклизма. Он призвал местные власти и жителей страны готовится к катастрофе и предпринимать необходимые меры.