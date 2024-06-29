Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья южных Курил Сейсмолог Семенова: землетрясение магнитудой 4,8 произошло у побережья Курил

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Недалеко от побережья южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова. Толчки ощутили жители села Малокурильского силой два-три балла, в Южно-Курильске на острове Кунашир — силой два балла. Тревога цунами не объявлялась, добавила собеседница.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло вечером 29 июня. Его эпицентр располагался в 53 километрах южнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 14 километров, — рассказала сейсмолог.

23 июня ощутимое землетрясение было зафиксировано в Елизовском районе Камчатского края. В пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН добавили, что магнитуда подземных толчков составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 127 километров в 46 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

До этого Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил о начале извержения Карымского вулкана в центральной части Камчатки, который не был активен последние два года. Выброшенный им пепел достиг Петропавловска-Камчатского, он поднялся на высоту до шести километров над уровнем моря.