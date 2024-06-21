«Красиво и долго»: на Камчатке началось извержение вулкана На Камчатке начал извергаться вулкан Карымский

Фото: Usgs Drone/Usgs/Global Look Press

Вулкан Карымский, находящийся в центральной части Камчатки, начал извергаться спустя два года молчания и выбросил пепел, достигший Петропавловска-Камчатского, сообщает в своем Telegram-канале Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Там отметили, что исполин выбросил пепел на высоту до шести километров над уровнем моря.

После почти двухлетнего перерыва, предыдущее извержение происходило с 3 апреля 2021 года по 22 августа 2022 года, вулкан Карымский проснулся. Извержение будет красивым и долгим, — отметили специалисты.

Ранее ученые известили, что значительная часть США находится над очагом напряжения, которое грозит повлечь землетрясения и пробуждение множества вулканов. Эти катаклизмы могут отколоть Западное побережье и унести его в океан, а лава из вулканов, в том числе Йеллоустоунского, уничтожит оставшиеся территории страны. Если тектонические плиты действительно сдвинутся и «разбудят» вулканы, то суммарная мощность извержения может составить до 1,7 тысячи мегатонн в тротиловом эквиваленте.

В начале июня землетрясение магнитудой 5,9 произошло в японской префектуре Исикава. Пресс-служба национального метеорологического управления страны информировала, что эпицентр землетрясения находился в районе полуострова Ното, очаг залегал на глубине 10 км. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.