Ощущаемое землетрясение произошло у берегов Камчатки Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в Елизовском районе Камчатки

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Ощущаемое землетрясение было зафиксировано в Елизовском районе Камчатского края, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН. Магнитуда подземных толчков составила 5,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине 127 километров в 46 километрах к северо-востоку от Петропавловска-Камчатского.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, вечером 23 июня сейсмособытие произошло на глубине 127 километров в 46 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Магнитуда составила 5,3, — говорится в публикации.

Уточняется, что подземные толчки силой до трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловск-Камчатского городского округа. При этом звонков от местных жителей в диспетчерскую службу не поступало. Разрушений, погибших и пострадавших в результате землетрясения нет.

Ранее Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщил о начале извержения Карымского вулкана в центральной части Камчатки, который не был активен последние два года. Выброшенный им пепел достиг Петропавловска-Камчатского, он поднялся на высоту до шести километров над уровнем моря.